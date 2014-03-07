崔龙海再次现身 被清洗传闻不攻自破

路透首尔3月7日 -被视为是仅次于金正恩的朝鲜“二号人物”的崔龙海再次出现在官方电视画面中，证实此前有关他已沦为朝鲜新一轮政治清洗牺牲品的报道不实。

在分别拍摄于1月和2月的照片中，崔龙海在金正恩身边微笑。在金正恩视察各地之时，崔龙海总是在积极做笔记。

崔龙海是朝鲜军方中有影响力的领导，且似乎在张成泽去年被处决后成为了朝鲜的“第二号人物”。

最近几周有媒体猜测崔龙海已经被清洗，这又引发了人们新一轮猜想，即金正恩有意改变朝鲜上层精英格局，且金正恩周围的派系斗争是朝鲜的不稳定因素。

崔龙海的父亲曾经与金正恩的祖父金日成并肩战斗。

崔龙海除了拥有朝鲜人民军总政治局局长的头衔，同时是朝鲜劳动党中央政治局常委。

崔龙海还是朝鲜中央军事委员会两位副委员长之一。今年崔龙海被授予次帅军衔。

去年5月，崔龙海作为金正恩的特使与中国国家主席习近平进行了会面。

韩国和其他媒体经常会有朝鲜高官死亡或失宠的报道。

首尔智库“世宗研究院”(Sejong Institute)朝鲜问题专家郑相昌(CheongSeong-chang)表示：“崔龙海被监禁的传言说明，外界很难真正了解朝鲜内部发生了什么……根据一个远离平壤的消息人士所披露的不可靠传言进行报道的作法是有问题的。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：王燕焜

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