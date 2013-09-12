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时事要闻 | 2013年 9月 12日 星期四 18:38 BJT

朝鲜重启宁边核反应堆若属实将是件非常严重的事--美官员

路透东京9月12日 - 美国朝鲜政策特别代表戴维斯（Glyn Davies）周四表示，关于朝鲜或已重启宁边核反应堆的报道如果属实，将是一件非常严重的事。

一家美国研究机构和一名美国官员周三称，卫星图像显示，朝鲜已重启重启宁边核设施中一座能制造武器级钚的核反应堆。

戴维斯在东京表示：“我认为，这些报道还没有证实。我无法就这些情报的事情置评……如果这些报道被证实属实…这将是一件非常严重的事情……这将违反联合国安理会一系列决议。”(完)

编译：靳怡雯 发稿：王燕焜

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