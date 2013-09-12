朝鲜重启宁边核反应堆若属实将是件非常严重的事--美官员

勒庞和马克龙料在法国第一轮选举中均赢得24%的选票--民调
路透3月31日 - Opinionway的民调显示，法国极右翼民族阵线主席玛琳娜·勒庞(Marine Le Pen)料将在法国总统第一轮选举中赢得24%的选票，下降一个百分点；马克龙料赢得24%的选票，下降一个百分点；菲永料赢得19%的选票，下降一个百分点。
路透东京9月12日 - 美国朝鲜政策特别代表戴维斯（Glyn Davies）周四表示，关于朝鲜或已重启宁边核反应堆的报道如果属实，将是一件非常严重的事。
一家美国研究机构和一名美国官员周三称，卫星图像显示，朝鲜已重启重启宁边核设施中一座能制造武器级钚的核反应堆。
戴维斯在东京表示：“我认为，这些报道还没有证实。我无法就这些情报的事情置评……如果这些报道被证实属实…这将是一件非常严重的事情……这将违反联合国安理会一系列决议。”(完)
编译：靳怡雯 发稿：王燕焜
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路透约翰内斯堡3月31日 - 非洲人国民大会(简称：非国大，ANC)副秘书长Jessie Duarte周五称，南非总统祖马(Jacob Zuma)已进行内阁改组，任命一些有能力的官员。此次改组震惊金融市场，招致党内尖锐批评。
路透约翰内斯堡3月31日 - 南非共产党周五表示，公众应该采取严正行动避免财政部陷于腐败；此前总统祖马在深夜的内阁重组中撤换财长戈尔丹(Pravin Gordhan)；南非共产党为执政党非洲人国民大会(非国大/ANC)的盟友。