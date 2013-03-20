韩国表示愿就恢复金刚山旅游与朝鲜谈判

俄罗斯罗斯托夫发生爆炸 一人受伤--塔斯社援引消息人士
路透莫斯科4月6日 - 一位执法消息人员告诉俄罗斯塔斯社(TASS)，俄罗斯南部城市罗斯托夫周四早间发生爆炸，一人受伤。 REN-TV援引目击者的话称，爆炸发生在Sadovaya街一所学校附近，一位维修工人在爆炸中受伤。(完) (编译 汪红英；审校 张若琪)
路透首尔3月20日 - 韩国统一部发言人朴秀真（Park Soo-jin）周三称，如果韩国游客安全能得到保证，该国愿意就恢复韩国游客前往朝鲜金刚山旅游与朝鲜谈判。
韩国新总统朴槿惠已承诺将寻求对话，以缓和与朝鲜的关系。联合国对朝鲜实施新的制裁后，韩朝紧张关系急剧升温。
韩国方面的态度是，朝鲜方面必须保证不会让2008年韩国平民遭枪杀的事件重演，韩国才会允许该国公民前往朝鲜旅游胜地金刚山。
朴秀真称：“我们已多次表示，要恢复金刚山旅游，安全重于一切。如果有安全保证，我们认为恢复（旅游）不会很难。”她并补充称，一旦有了安全保证，将会立刻开始相关细节的谈判。
韩国现代集团于1998年启动组织韩国游客前往朝鲜金刚山旅游的项目，作为两国和解的象征。这一项目曾成为朝鲜主要收入来源之一，在10年间为朝鲜带来了约5亿美元的收入。
2008年，韩国一名女游客误入朝鲜军事禁区，被朝鲜士兵开枪打死。朝鲜曾对此表示歉意，但拒绝作出韩国方面要求的安全保证。（完）
编译：程芳 发稿：张家伟
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透莫斯科4月6日 - 一位执法消息人员告诉俄罗斯塔斯社(TASS)，俄罗斯南部城市罗斯托夫周四早间发生爆炸，一人受伤。 REN-TV援引目击者的话称，爆炸发生在Sadovaya街一所学校附近，一位维修工人在爆炸中受伤。(完) (编译 汪红英；审校 张若琪)
路透华盛顿4月5日 - 美国共和党人对迅速重启替换奥巴马医保立法工作的期望，在周三因存在巨大分歧而破灭，国会在并未达成协议结束党内斗争的情况下，准备进入为期两周的休会期。
路透华盛顿4月5日 - 美国参议院预计将于周四1500GMT进行投票，决定是否就总统特朗普提名的最高法院大法官人选Neil Gorsuch进行有限制辩论并推进确认程序。