更正：买新衣、做化疗 韩国老人企盼与离散朝鲜亲属团聚

图片资料：81岁的Jang Choon老人手举自己弟弟的照片，他将参加在朝鲜举行的朝韩离散亲属团聚活动。 REUTERS/Kim Hong-Ji

(因原文错误 更正赴朝参加离散家属团聚的韩国老人数字)

路透首尔2月20日 - 韩国八旬老人JangChoon新买了一套西装，希望本周终能踏上朝鲜团圆之旅，去会见自1950-1953年的朝鲜战争以来从未谋面的亲人。

78岁的韩国老人KimDong-bin去年九月被诊断出肺癌，他一直在接受化疗，他说化疗能帮助他支撑下去，在临死之前见到分隔60载的姐姐。

逾100位韩国人被选出穿越朝韩边境、到朝鲜参加与离散亲人的团聚。

为期六天的离散亲属团聚定于周四开始。而联合国近期刚发布朝鲜人权报告，指责该国的部分践踏人权行为堪比纳粹暴行。

朝鲜谴责这一报告，称之为美国及其盟国--日本和欧盟的“不值一提的政治诈骗行为”。但随着寻求为国民争取粮食援助，朝鲜似乎愿意与韩国和解。

“我害怕我留在朝鲜的家人依然认为我逃到南部是为了自己一个人过好日子，”KimDong-bin老人称，当年由于害怕美军进攻平壤，年仅16岁的他逃到了南部。

“在我死之前，我必须向他们解释我没有抛弃家人，我是被卷进混乱的逃难者队伍跟着走的。见到我姐姐，我要做的第一件事就是要澄清这一误会，”他补充说。

81岁的Jang Choon老人称：“我最后一次见到我最小的弟弟Ha-choon时，他还没上学呢，”JangChoon老人是四个兄弟姐妹中的老大，四个兄弟姐妹中已有一位过世。

“现在他也是和我差不多的老人了，”他穿着新买的浅灰色西装、打上领带说，他认为这会是和留在朝鲜的弟弟妹妹的最后一次会面了。

Jang Choon当时是被俘的朝鲜军人，当被给予可以重返咸镜北道的故乡时，他选择了留在韩国。

据韩国统一部的数据显示，在12.8万名登记与离散朝鲜亲属见面的韩国人中，44%已经离世，80%以上都是年过七旬的老人。（完）

编译：王燕焜 发稿：王琛

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