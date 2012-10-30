金正恩夫人李雪主重回公众视野

路透首尔10月30日电---朝鲜领导人金正恩的夫人李雪主出席公开活动的报导周二出现在朝鲜官方媒体上，这是她两个月来首次公开露面。此前外界盛传她因行为不当遭封杀，也有猜测称她可能已怀孕。

李雪主伴随金正恩出席公开活动的消息曾频频见诸朝鲜官方媒体，对金正恩而言，这与其父金正日不苟言笑的形象迥然不同。金正日很少携夫人出席公开活动。

朝中社周二报导称，金正恩与李雪主周一一同观看了足球比赛和音乐会。在演出现场，他们的出现“引起观众雷鸣般的欢呼声”。

金正恩周一除了出席上述在平壤的活动外，还视察了一所军校，这也是他约两周来首次公开亮相。从官方媒体《劳动新闻》（Rodong Sinmun）报导的配图看，金正恩看起来很健康且自信。

9月初，李雪主的身影从朝鲜官方媒体的突然消失引发猜测，韩国情报机构称，李雪主在媒体上随意且欢快的形象可能引起朝鲜元老的不满。

今年7月，朝鲜宣布李雪主为金正恩的夫人，从而打破了关於她的各种谜团。但对於她与金正恩何时结婚以及他们是否已有子女，朝鲜官方媒体一直没有提及。（完）

编译：侯雪苹 发稿：张家伟

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