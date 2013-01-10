版本:
中国
亚洲 | 2013年 1月 10日 星期四 16:01 BJT

美国前州长理查森称访朝期间未见到被拘押的美国公民

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京1月10日 - 美国新墨西哥州前州长理查森（Bill Richardson）和谷歌 执行董事长施密特（Eric Schmidt）在访朝期间未能让朝鲜释放被拘押的韩裔美国人Kenneth Bae。

理查森周四在北京首都机场举行新闻发布会称，他未能见到Kenneth Bae。此人已被指控犯有反朝罪行。

理查森称，他向朝鲜当局表达了他的担忧，朝方向他保证Kenneth Bae的健康状况很好。

施密特发表简短讲话称，他的这次访问属于私人性质，谈论的是关于自由和公开互联网的话题。（完）

编译：侯雪苹 发稿：程芳

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐