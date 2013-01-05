前美外交官称他与施密特的朝鲜之行属于私人性质

路透华盛顿1月4日 - 前美国外交官比尔·理查森（Bill Richardson）周五称，他和谷歌执行长施密特（Eric Schmidt）将对朝鲜进行一次“私人性质的人道主义访问”，此行的部分目的是确保被朝方拘留的一名美国公民能够获释。

理查森在CBS电视台《This Morning》节目上称：“这是一次私人性质的人道主义访问，我们不代表美国政府。”

美国国务院发言人纽兰此前一天称，他们两人此行的时机“并不特别有帮助”。纽兰指的是朝鲜去年12月刚发射过远程火箭一事。

理查森称，他邀请施密特与他同行，施密特已表示以个体公民身份进行旅行。“这并非谷歌的一次行程安排，他（施密特）对外交政策感兴趣，是我的朋友。重要的是，与他及其他一些我们的工作人员同行，会让我们的访问有一个更广阔的视角。”

他还称，“有一位名叫Kenneth Bae的美国公民被扣留在朝鲜，我从他儿子处获得一些消息，他儿子希望他获释。”理查森曾多次访问朝鲜，就各种问题与朝鲜进行过谈判。

Kenneth Bae是韩裔美国人，被朝鲜扣留并被指控犯有反朝敌对罪。

“我们不代表美国政府，但将提及这名美国公民被拘留一事，”理查森说道。他还补充说，他们对“朝鲜的核扩散”也表示担心。（完）

编译：侯雪苹 发稿：张家伟

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