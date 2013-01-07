（更正）施密特一行周一将抵朝访问--韩媒

美国联合航空因强拖乘客下机事件 面临排山倒海压力
路透4月11日 - 美国联合航空公司及其执行长周二面临排山倒海而来的压力，该公司因机位超卖，周日强拖一名乘客下飞机好让四名员工可以搭机，此举引发全球哗然。
(更正施密特头衔为“董事长”，而非“执行长”)
路透首尔1月7日（记者 David Chance） - 韩国媒体报导称，前美国新墨西哥州州长理查森（Bill Richardson）和谷歌(GOOG.O)董事长施密特（Eric Schmidt）周一将开始对朝鲜进行访问。
就在上个月，朝鲜刚刚进行了远程火箭试射，而且据卫星图像显示，朝鲜核试验设施的相关工作仍在继续，从而可能为其进行第三次核爆炸试验做好准备。
韩国MBC电视台报导称，理查森和施密特率领的访问团将于周一下午1:40乘坐朝鲜高丽航空公司的航班飞往平壤，同行的还有施密特的女儿和谷歌高管科恩（Jared Cohen）。
报导未指明消息来源。不过，韩国另一家电视台YTN亦报导称，施密特等人将于周一开始朝鲜之行。
理查森和施密特的朝鲜之行因时机的敏感性遭到美国白宫的批评。朝鲜同美国没有建立外交关系，与韩国实际上也仍处于战争状态。
理查森曾任美国驻联合国常任代表，多次造访过朝鲜。他们朝鲜之行的目的和施密特参加的原因尚不清楚，谷歌方面已表示这属于“私人性质的”旅行。（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
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