联合国任命三人小组调查朝鲜酷刑和劳改营

路透日内瓦5月7日(记者 Stephanie Nebehay) - 联合国周二任命了了一个由三名人权调查员组成的小组，负责调查针对朝鲜酷刑和劳改营的指控。

据信朝鲜的劳改营关押着至少20万人。

活动人士称，朝鲜官方否认这种劳改营的存在，料将不会配合调查，并在联合国人权委员会讨论中对上述指控予以谴责。

但委员会3月21日发起的为期一年的调查行动希望从劳改营幸存者和其他流亡者手中收集到足够信息，记录朝鲜侵犯人权的真凭实据。委员会称如确有此类行动，可能会构成反人类犯罪，未来可能立案起诉。

人权观察组织(Human Right Watch)的Julie de Rivero表示：“外界对于朝鲜内部的事情有足够多的证据，因而朝鲜政府不能再继续掩盖了。这也是此次调查的必要性。”

小组成员由现任联合国朝鲜问题特别报告员达鲁斯曼(MarzukiDarusman)、前澳大利亚最高法院法官科尔比(Michael Donald Kirby)和塞尔维亚赫尔辛基人权委员会创始人宋佳(Sonja Biserko)组成。该小组将得到研究人员、律师和法医专家的支持。

人权委员会主席、波兰常驻联合国日内瓦代表亨克泽尔(Remigiusz Henczel)发布的一份声明称：“科尔比将担任三人调查委员会主席。”

人权委员会一致通过了由欧盟和日本提出、美国支持的一项决议，即启动上述调查行动，并谴责朝鲜的酷刑、剥夺食物和劳改营等行为。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王燕焜

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