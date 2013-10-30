联合国特使称朝鲜脱北者数量减少

路透联合国10月29日（记者 Michelle Nichols） -联合国朝鲜人权状况特别报告员达鲁斯曼(MarzukiDarusman)周二称，现在逃往韩国的朝鲜脱北者已明显减少，这可能是因为边境控制更加严格，且发生多起寻求避难者被遣返的先例。

达鲁斯曼称，今年1-9月1,041名朝鲜人逃到韩国，2011年和2012年全年的脱北者分别为2,706人和1,509人。

“这表明自1998年以来每年脱北人数持续增长的趋势已经改变，可能是因为最近边境管制加强，遣返案例增加，”达鲁斯曼在呈交联合国大会人权委员会的报告中写道。

达鲁斯曼指出，国际法中的不遣返原则，即政治避难者或难民不应被遣返至其生命和自由可能受到威胁的地方，明显适用于未经许可离境的朝鲜人。

今年5月末，九名朝鲜人，多数是儿童，据称全部为孤儿，从老挝途经中国被遣返回朝鲜。去年2月，联合国对31名朝鲜人在中国被扣后可能送回朝鲜表示关切。

中国驻联合国代表团一名代表称，从老挝入境中国的上述九名朝鲜人持有进入中国的有效签证，已被释放。这名中国代表称，北京当局没有收到要他们回国的请求。

上述中方代表还指出，非法入境中国的朝鲜人不是难民，因为“他们因经济原因进入中国，因此我们有权利依照我国法律处置这些非法入境者。”

达鲁斯曼还指出，朝鲜的人权状况没有改善，当局仍在继续实施“先军政策”，大部分朝鲜人食不果腹。

朝鲜驳斥了上述对其人权状况的指责，称其为迫使朝鲜政权更迭的“政治阴谋”。（完）

编译：王凤昌 发稿：程芳

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