朝鲜宣布卫星成功进入轨道（更新版）

英国议员称特雷莎·梅产业新计划缺乏长期思维 或重犯旧错
路透伦敦3月3日 - 多名英国议员表示，英国新的产业战略缺乏长期思维，有可能会犯与先前失败计划相同的错误。今年稍早英国公布了为本国经济退出欧盟而准备的产业战略新计划。
路透首尔/东京12月12日 - 朝鲜周三发射远程火箭，是年内第二次，朝鲜宣称搭载的卫星按计划成功进入了轨道。
火箭是在0100GMT（北京时间上午9：00）前不久发射的，飞过了日本冲绳岛。
朝鲜之前曾于今年4月发射火箭，但发射后很快解体。
朝鲜周三发射火箭后，韩国和日本都召集本国最高安全委员会会议，日本称无法容忍朝鲜这样的行为。日本NHK电视台称，朝鲜火箭的第二级按计划坠入菲律宾外海。
据日本共同社报道，日本驻联合国代表已提请安理会就朝鲜问题召开会议。
美国国务院称，美国已注意到朝鲜火箭发射，正密切关注形势。
多数政治分析人士称，朝鲜发射火箭旨在提升新领导人金正恩的威信。（完）
编译：朱淑珍 发稿：程芳
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