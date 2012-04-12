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时事要闻 | 2012年 4月 13日 星期五 07:49 BJT

美国广播公司称朝鲜火箭发射失败

路透首尔4月13日电---韩国YTN电视台报导,朝鲜周五发射搭载气象卫星的弹道火箭.报导未引述消息来源.

不过稍晚美国广播公司(ABC)播报称朝鲜火箭发射失败,ABC援引美国官员说法称,据信朝鲜火箭已坠入海中.

韩国国防部表示,火箭在发射几分钟后解体并坠毁.

日本防卫大臣称朝鲜火箭对日本领土没有影响.

韩国联合通讯社也报导朝鲜发射火箭.

韩国国防部确认朝鲜火箭消息,称发射是在当地时间0739(北京时间0639)进行.

此次发射招致国际社会批评,因为担心可能会增强朝鲜发射核弹头的能力.

目前未有更多细节或影像来证实上述报导.(完)

--编译 沈以文;审校 张明钧/张荻

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