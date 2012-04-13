朝鲜证实火箭发射失败(更新版)

中国国务院任命中投原董事长丁学东为国务院副秘书长
路透上海3月3日 - 中国人力资源和社会保障部网站周五刊登国务院任免通知，任命中国投资有限公司原董事长兼首席执行官丁学东为国务院副秘书长（正部长级），免去肖捷的国务院副秘书长职务。
路透首尔4月13日电---朝鲜周五证实，当日稍早火箭搭载的卫星未进入轨道。这对於朝鲜和该国新政权无疑是沉重打击，之前美韩官员已透露朝鲜远程火箭周五发射几分钟後坠入大海。
朝鲜中央通讯社称：“科学家、技术人员和专家正在调查失败原因。”
此前，朝鲜顶着国际社会压力，坚持推进此次火箭发射计划。朝鲜称希望由“银河3号”火箭将气象卫星送入轨道，批评人士则称其旨在增强弹道导弹设计能力，目的是能携带可及美国大陆的核弹头。
美日韩官员称，火箭上升120公里後断成四块，坠入朝鲜半岛西岸海域。
韩国军方称，残骸坠落海域距离韩国西海岸约200公里。
韩国国防部发言人在简报会上说：“据韩国和美国情报消息，朝鲜导弹发射失败。”
日本官员亦证实朝鲜发射失败，美国ABC广播公司引述美国官员的话称朝鲜发射失败，但尚不明确坠落地点。
目前朝鲜官方媒体尚未就此次火箭发射情况置评。
北美空防司令部（NORAD）称，火箭一级坠入韩国西部海域，此次火箭发射可视为失败，但残骸未坠落陆地，不构成威胁。
目前外界密切关注朝鲜内部如何处理发射失败一事。为了证明其强大，朝鲜可能进行第三次核试验，倘若如此，可能加剧半岛紧张局势，阻碍六方会谈重启以及外部粮食援助。（完）
编译：朱淑珍 发稿：王燕焜
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