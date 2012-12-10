朝鲜正在更换第三级火箭 本月仍可能发射--报导

韩国检方增加对三星集团领导人李在镕的起诉指控
路透首尔2月17日 - 韩国特别检察官办公室表示，三星集团领导人李在镕除了先前涉嫌行贿的罪名，检方计划增加更多起诉指控。李在镕之前已被指控在政府2015年支持三星两家关联公司合并案中涉嫌行贿。
路透首尔12月10日电---韩国《朝鲜日报》援引政府消息人士的说法称，朝鲜正在将新的火箭零件运往发射场以更换存在故障的部分，意味着该国仍可能在12月发射火箭。
朝鲜官方媒体周末报导称，朝鲜可能推迟发射火箭，但没有披露推迟的原因。
韩国《朝鲜日报》报导称，根据周六拍摄到的卫星图像，一辆载有新的第三级火箭的拖车从平壤一家导弹工厂驶出，前往东仓里发射场。
“根据对卫星图像的解读，朝鲜推迟发射火箭的原因明显是其第三级火箭火箭存在问题，”该消息人士说道。
“朝鲜按宣布的原计划在12月22日前发射火箭的可能性也很高。”
韩国情报部门及军方官员以政策规定不能对情报相关事项置评为由，拒绝对报导予以证实。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
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路透首尔2月17日 - 韩国特别检察官办公室表示，三星集团领导人李在镕除了先前涉嫌行贿的罪名，检方计划增加更多起诉指控。李在镕之前已被指控在政府2015年支持三星两家关联公司合并案中涉嫌行贿。
路透台北2月17日 - 禽流感疫情恐扩大，台湾农委会宣布17日零时起至24日上午零时为止，家禽禁止移动七天，同时自17日中午12时起至2月24日中午12时止，家禽屠宰场也休宰七天。
“我认为...我们无法在未来24个月内就英国退欧安排达成一致、以及(确立)英国与欧洲大陆间的全面关系，”他在一次会议的间隙发表讲话指出。