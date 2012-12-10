朝鲜正在更换第三级火箭 本月仍可能发射--报导

路透首尔12月10日电---韩国《朝鲜日报》援引政府消息人士的说法称，朝鲜正在将新的火箭零件运往发射场以更换存在故障的部分，意味着该国仍可能在12月发射火箭。

朝鲜官方媒体周末报导称，朝鲜可能推迟发射火箭，但没有披露推迟的原因。

韩国《朝鲜日报》报导称，根据周六拍摄到的卫星图像，一辆载有新的第三级火箭的拖车从平壤一家导弹工厂驶出，前往东仓里发射场。

“根据对卫星图像的解读，朝鲜推迟发射火箭的原因明显是其第三级火箭火箭存在问题，”该消息人士说道。

“朝鲜按宣布的原计划在12月22日前发射火箭的可能性也很高。”

韩国情报部门及军方官员以政策规定不能对情报相关事项置评为由，拒绝对报导予以证实。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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