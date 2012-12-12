朝鲜领导人借发射火箭提高威信

路透首尔/东京12月12日（记者 Jack Kim/Mayumi Negishi） - 朝鲜周三成功发射火箭。此举提高了朝鲜新领导人的威信，也增加了朝鲜对他国的威胁程度。

朝鲜称此次火箭发射旨在将一枚气象卫星送入太空轨道，但美国、韩国和日本则表示，朝鲜此举旨在测试日后用于运载核弹头的火箭技术。

朝鲜电视台新闻播报员宣告：“卫星已经进入预定轨道。”该电视台随后播放了爱国主义歌曲。

根据韩国和日本国防部门官员的说法，火箭在朝鲜当地时间上午10点(0100 GMT)前发射升空。

北美防空司令部称，朝鲜“部署了一个似乎进入轨道的目标物”。这也是独立机构首次证实朝鲜的说法。

美国政府谴责朝鲜周三的发射活动为“挑衅行为”，违反联合国决议的规定。日本驻联合国特使呼吁召开安理会会议。但外交人士称，安理会不太可能就进一步制裁朝鲜达成共识，因中国会对此表示反对。

参加日本下任首相角逐的安倍晋三呼吁联合国通过一项“严厉抨击”朝鲜的决议。

韩国统一研究院(Korea Institute of National Unification)专家Cho Min表示：“这(成功发射火箭)对金正恩威信的建立有极大的促进作用。” （完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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