韩国称朝鲜去年所发射火箭关键部件多数为国产

路透首尔1月21日（记者 Ju-min Park） - 韩国周一称，朝鲜去年12月发射的远程火箭中大多数关键部件为国产。这表明，在自主研发技术的推动下，朝鲜更接近获得设计射程可远及美国的导弹系统的能力。

按照联合国制裁规定，朝鲜不得进行导弹或核相关的活动。安理会目前正在商讨一项决议草案，以惩罚朝鲜去年12月发射火箭的行为。

“尽管朝鲜使用了从海外进口的产品，但该国据信自行制造了（火箭的）大多数部件，”韩国国防部在一份报告中称。

美国认为，朝鲜的最终目标是设计一枚可携带核弹头、能打到美国的洲际弹道导弹，这会令朝鲜的军力和外交影响力大增。

韩国在其西海岸附近水域找到朝鲜火箭第一节的残骸，并进行了分析。

“尽管国际制裁导致朝鲜对零部件的获取和对尖端技术的采用受到限制，但该国通过几次试验提高了其远程导弹技术的完善程度，”韩国国防部报告称。

韩国一位官员称，朝鲜进口的零部件似乎并未违反“导弹及其技术控制制度”（MTCR）。MTCR是防止导弹扩散的国际准则。（完）

编译：侯雪苹 发稿：张家伟

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