朝鲜宣布卫星成功进入轨道（更新版）

(本文由路透中文网编译提供)

路透12月12日--- - 朝鲜周三发射远程火箭，是年内第二次，朝鲜宣称搭载的卫星按计划成功进入了轨道。

火箭是在0100GMT（北京时间上午9：00）前不久发射的，飞过了日本冲绳岛。

朝鲜之前曾于今年4月发射火箭，但发射后很快解体。

朝鲜周三发射火箭后，韩国和日本都召集本国最高安全委员会会议，日本称无法容忍朝鲜这样的行为。日本NHK电视台称，朝鲜火箭的第二级按计划坠入菲律宾外海。

据日本共同社报道，日本驻联合国代表已提请安理会就朝鲜问题召开会议。

美国国务院称，美国已注意到朝鲜火箭发射，正密切关注形势。

多数政治分析人士称，朝鲜发射火箭旨在提升新领导人金正恩的威信。（完）