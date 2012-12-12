朝鲜宣布卫星成功进入轨道（更新版）

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
(本文由路透中文网编译提供)
路透12月12日--- - 朝鲜周三发射远程火箭，是年内第二次，朝鲜宣称搭载的卫星按计划成功进入了轨道。
火箭是在0100GMT（北京时间上午9：00）前不久发射的，飞过了日本冲绳岛。
朝鲜之前曾于今年4月发射火箭，但发射后很快解体。
朝鲜周三发射火箭后，韩国和日本都召集本国最高安全委员会会议，日本称无法容忍朝鲜这样的行为。日本NHK电视台称，朝鲜火箭的第二级按计划坠入菲律宾外海。
据日本共同社报道，日本驻联合国代表已提请安理会就朝鲜问题召开会议。
美国国务院称，美国已注意到朝鲜火箭发射，正密切关注形势。
多数政治分析人士称，朝鲜发射火箭旨在提升新领导人金正恩的威信。（完）
编译：朱淑珍 发稿：程芳
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。