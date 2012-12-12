重发-朝鲜领导人借发射火箭提高威信

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
(重发以修正新闻代码)
路透首尔/东京12月12日 - 朝鲜周三成功发射火箭。此举提高了朝鲜新领导人的威信，也增加了朝鲜对他国的威胁程度。
朝鲜称此次火箭发射旨在将一枚气象卫星送入太空轨道，但美国、韩国和日本则表示，朝鲜此举旨在测试日后用于运载核弹头的火箭技术。
朝鲜电视台新闻播报员宣告：“卫星已经进入预定轨道。”该电视台随后播放了爱国主义歌曲。
根据韩国和日本国防部官员的说法，火箭在朝鲜当地时间上午10点(0100 GMT)前发射升空。
北美防空司令部称，朝鲜“部署了一个似乎进入轨道的目标物”。这也是独立机构首次证实朝鲜的说法。
美国政府谴责朝鲜周三的发射活动为“挑衅行为”，违反联合国决议的规定。日本驻联合国特使呼吁召开安理会会议。但外交人士称，安理会不太可能就进一步制裁朝鲜达成共识，因中国会对此表示反对。
参加日本下任首相角逐的安倍晋三呼吁联合国通过一项“严厉抨击”朝鲜的决议。
韩国统一研究院(Korea Institute of National Unification)专家Cho Min表示：“这(成功发射火箭)对金正恩威信的建立有极大的促进作用。” （完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。