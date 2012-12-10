朝鲜或推迟火箭发射计划--报导

路透首尔12月9日电---朝鲜中央通讯社周六报导称，朝鲜可能推迟发射远程火箭，但没有透露推迟该计划的原因。朝鲜此次火箭发射计划受到了包括俄罗斯和美国在内等多国的谴责。

朝中社援引朝鲜空间项目机构发言人的说法称，该机构正在“认真审查调整卫星发射时间的问题”。

根据联合国2006年和2009年决议，朝鲜不得进行任何与导弹及核有关的试验。

朝鲜原定在12月10-22日期间发射火箭，届时朝鲜前领导人金正日去世满一周年，而日本和韩国的大选也将在此期间举行。

朝鲜此次发射计划引起日本、韩国、美国及俄罗斯的谴责，作为其主要外交盟友的中国亦表示担心朝鲜此举会引发朝鲜半岛局势紧张。（完）

编译：侯雪苹 发稿：张家伟

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