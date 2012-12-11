朝鲜拆除火箭部件进行技术修复

(本文由路透中文网编译提供)

路透首尔12月11日 - 韩国媒体周二称，朝鲜(北韩)拆除发射架上远程火箭的部件以修复技术故障。

韩联社援引政府消息人士的报导称，目前尚无法立即得知科学家只是单纯地准备修复在发射准备过程中发现的技术故障，还是考虑取消这次发射行动。

朝鲜称此次发射是为将气象卫星送入太空，但批评人士称此举旨在开发能够搭载核弹头的远程导弹技术。

根据联合国的制裁决议，朝鲜被禁止进行导弹和与核相关的试验。朝鲜今年4月进行的火箭发射以失败告终，由于“技术问题”，朝鲜将当前火箭发射窗口期从12月22日延长至12月29日。

韩联社援引的政府消息人士称：“我们获知，朝鲜火箭的一部分正在从东仓里(Tongchang-ri)导弹基地的发射架上被拆下来。”

另一名消息人士称：“朝鲜发射火箭的意愿没有改变。”

韩国军方、外交和国防部门的官员无法证实上述报道内容。（完）