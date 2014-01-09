罗德曼为他在朝鲜的评论致歉--CNN

特朗普称赞中国应对朝鲜“威胁”的努力
路透华盛顿4月20日 - 美国总统特朗普周四称赞中国在遏制“朝鲜威胁”方面作出的努力。在此之前，朝鲜国家媒体警告可能对美国发动“超强的先发制人的打击”。
路透新加坡1月9日 - 美国有线电视新闻网(CNN)周四援引一份声明报道称，美国篮球明星丹尼斯·罗德曼(DennisRodman)为他对被拘押在朝鲜的美籍传教士裴俊浩(KennethBae)的评论致歉。
罗德曼对朝鲜的第四次访问招致人权活动人士和裴俊浩家人的抨击。此前，罗德曼在采访中暗示，裴俊浩被拘押是自作自受，而不是朝鲜政府的责任。
罗德曼在声明中称：“我想道歉，我负全部责任。”称他当天疲惫之余还喝了酒。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王燕焜
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路透伦敦4月20日 - 每日邮报援引未具名的党派消息人士报导称，英国首相特雷莎·梅将在6月8日大选前做出中止欧盟人员自由进入英国的正式竞选承诺。
但相比其他三位候选人--极右翼民族阵线主席玛琳娜.勒庞、保守派菲永和极左翼的梅朗雄，马克龙的领先优势已经缩小。在周日的角逐中，任何两人都可能脱颖而出，进入5月7日的对决。以下是周日选举的各种可能结果：