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时事要闻 | 2014年 1月 9日 星期四 15:12 BJT

罗德曼为他在朝鲜的评论致歉--CNN

路透新加坡1月9日 - 美国有线电视新闻网(CNN)周四援引一份声明报道称，美国篮球明星丹尼斯·罗德曼(DennisRodman)为他对被拘押在朝鲜的美籍传教士裴俊浩(KennethBae)的评论致歉。

罗德曼对朝鲜的第四次访问招致人权活动人士和裴俊浩家人的抨击。此前，罗德曼在采访中暗示，裴俊浩被拘押是自作自受，而不是朝鲜政府的责任。

罗德曼在声明中称：“我想道歉，我负全部责任。”称他当天疲惫之余还喝了酒。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王燕焜

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