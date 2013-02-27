NBA退役球星罗德曼抵达平壤

据朝鲜官媒报道，前芝加哥公牛球星丹尼斯·罗德曼周二抵达平壤。51岁的罗德曼此行目的是为拍摄纪录片。罗德曼在接受采访时称：“我想大部分(访问团成员)都是第一次来到这里，希望一切顺利，也希望孩子们能享受比赛。”据称30岁的朝鲜领导人金正恩是狂热的NBA球迷，早年在瑞士留学时曾与芝加哥公牛以及洛杉矶湖人的球星们合影留念。罗德曼此行访问录影将于4月播放。路透