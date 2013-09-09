罗德曼结束访朝 裴俊浩未一同返回

美国白宫高官会见众议院温和及保守派共和党人 望重批医保法案
路透华盛顿4月3日 - 美国白宫高级官员周一会见了众议院温和及保守派共和党人，旨在重启废除并取代奥巴马医保(Obamacare)的计划。
路透北京9月7日（记者 Michael Martina） - 美国NBA前球星丹尼斯·罗德曼（Dennis Rodman）周六结束访朝之行返回，但美国公民裴俊浩（Kenneth Bae）并未与他一同离开。
在罗德曼此次访朝之前，朝鲜突然取消了对美国朝鲜人权问题特使罗伯特·金（Robert King）的访问邀请，后者原本计划前往寻求朝方释放裴俊浩。
现年45岁的裴俊浩被朝鲜以反朝敌对罪判处15年劳改。裴俊浩去年11月带领旅游团进入朝鲜后被拘押，他的健康状况在被判入狱后一直恶化。
外界揣测在罗德曼访朝期间裴俊浩可能会被释放，但罗德曼在前往朝鲜前称，他前往进行的是“另一次篮球外交之旅”。
身高2.01米的罗德曼戴着墨镜、叼着雪茄现身北京国际机场。北京通常是往返朝鲜的中转地。
“询问有关裴俊浩的事不是我的职责，去问奥巴马，去问希拉里，”他在北京机场对着一大群记者说，“我才不会管这事呢。”
朝鲜中央通讯社报道称，在罗德曼为期五天的访问中，金正恩与罗德曼曾共进晚餐，还一起观看了一场篮球比赛。
报道还称，金正恩对罗德曼表示热烈欢迎，两人进行了“亲切的交谈”。据报，罗德曼对金正恩的会见表示感谢，称金正恩的问候体现了对美国人民的诚意。（完）
编译：侯雪苹 发稿：程芳
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透华盛顿4月3日 - 美国白宫高级官员周一会见了众议院温和及保守派共和党人，旨在重启废除并取代奥巴马医保(Obamacare)的计划。
路透华盛顿4月3日 - 美国民主党人周一获得了足够的支持来阻挠参议院就特朗普提名的最高法院大法官Neil Gorsuch进行提名确认投票，但共和党人威胁称将改变参议院规则，以确保Gorsuch获得这一终身职位。
路透伦敦4月4日 - 英国国会退欧特别委员会周二表示，首相特雷莎·梅必须给出一份经济评估说明在没有达成协议的情况下就退出欧盟所带来的影响，以证明“没达成协议好过糟糕的协议”。