罗德曼结束访朝 裴俊浩未一同返回

2013年9月7日，美国NBA前球星丹尼斯·罗德曼在北京首都机场被记者团团围住。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon

路透北京9月7日（记者 Michael Martina） - 美国NBA前球星丹尼斯·罗德曼（Dennis Rodman）周六结束访朝之行返回，但美国公民裴俊浩（Kenneth Bae）并未与他一同离开。

在罗德曼此次访朝之前，朝鲜突然取消了对美国朝鲜人权问题特使罗伯特·金（Robert King）的访问邀请，后者原本计划前往寻求朝方释放裴俊浩。

现年45岁的裴俊浩被朝鲜以反朝敌对罪判处15年劳改。裴俊浩去年11月带领旅游团进入朝鲜后被拘押，他的健康状况在被判入狱后一直恶化。

外界揣测在罗德曼访朝期间裴俊浩可能会被释放，但罗德曼在前往朝鲜前称，他前往进行的是“另一次篮球外交之旅”。

身高2.01米的罗德曼戴着墨镜、叼着雪茄现身北京国际机场。北京通常是往返朝鲜的中转地。

“询问有关裴俊浩的事不是我的职责，去问奥巴马，去问希拉里，”他在北京机场对着一大群记者说，“我才不会管这事呢。”

朝鲜中央通讯社报道称，在罗德曼为期五天的访问中，金正恩与罗德曼曾共进晚餐，还一起观看了一场篮球比赛。

报道还称，金正恩对罗德曼表示热烈欢迎，两人进行了“亲切的交谈”。据报，罗德曼对金正恩的会见表示感谢，称金正恩的问候体现了对美国人民的诚意。（完）

编译：侯雪苹 发稿：程芳

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