罗德曼称去朝鲜只是为了“寻开心” 不谈政治

路透北京12月19日（记者Maxim Duncan） -美国退役篮球明星罗德曼周四称，他去朝鲜并不是为了谈论政治或人权问题。上周，朝鲜领导人金正恩下令处决其姑父张成泽，引发政治局势紧张。

罗德曼此前以金正恩的客人身份两次访问过朝鲜，他表示自己与金正恩之间是真正的友谊关系。

周四，罗德曼动身去机场之前在北京入住的酒店里对路透记者说：“这跟我一点关系都没有。我的意思是，不论他的姑父做过什么，也不论什么人在朝鲜做了什么事情，这些都不是我所能控制的。那些事情多年来一直在发生。”

“我去那里只是参加一场篮球比赛，玩玩而已。”

美国国务院已将罗德曼访问朝鲜一事与美国政府撇清了关系。

此前，目前在首尔的朝鲜脱北者申东赫在给《华盛顿邮报》的一封公开信中称，罗德曼应该与金正恩谈谈发生在朝鲜的践踏人权问题。

罗德曼则称他不是谈论此类事情的合适人选。

“人们在到处谈论着这些事情。它与我真的没关系。我不是政治家，不是外交使节。”他说：“我去那里只是尝试为那里的很多人找一些乐子，进行几场比赛，跟朝鲜的孩子们玩一玩而已。”

罗德曼将在此次访问中为朝鲜国家篮球队提供为期四天的指导训练。他还打算在明年一月份金正恩生日时带领一些前NBA球员去朝鲜参加篮球比赛。

罗德曼的朝鲜之行由爱尔兰着名的博彩公司帕迪鲍尔（Paddy Power）PAP.I 组织安排。（完）

编译：王琛 发稿：王燕焜

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