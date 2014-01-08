罗德曼称朝鲜之行有助打开朝鲜大门--CNN

朝鲜无视国际社会压力进行弹道导弹试验
路透首尔4月29日 - 朝鲜周六试射一枚弹道导弹，不久前美国国务卿蒂勒森(Rex Tillerson)刚刚警告过，如果不能遏制朝鲜的弹道导弹及核计划，可能导致“灾难性后果”。
路透北京1月7日 - 美国篮球明星丹尼斯·罗德曼(DennisRodman)周二在接受美国有线新闻网(CNN)采访时为自己近期的朝鲜之行辩护，称此行有助于开启朝鲜的大门。
罗德曼在第四次访问朝鲜期间表达了对朝鲜领导人金正恩的“热爱”，声称他富有争议的访问对“全球而言都是个好主意”。
罗德曼和另外数名NBA退役球员组成的球队将在朝鲜首都平壤举行篮球赛，为金正恩庆生。周三(1月8日)据信是金正恩的生日，但从未得到官方证实。
此前，金正恩的姑父张成泽刚刚被清洗处决。韩国总统朴槿惠形容朝鲜近期发生的多起事件是“恐怖统治”。
罗德曼在采访中似乎还对美籍传教士裴俊浩(KennethBae)的活动有所质疑。裴俊浩自2012年11月一直被关押在朝鲜，并在去年5月以阴谋颠覆朝鲜政权罪名被判劳动改造。
罗德曼表示：“如果你了解裴俊浩的所作作为……你了解他对朝鲜的所作所为吗？他为什么被拘禁在这个国家？”
罗德曼因为对朝鲜的访问面临着嘲笑和苛责。一些美国政治家和活动人士称，罗德曼被朝鲜当局当成了宣传招牌。
罗德曼说：“这并不是我个人的事。如果我能打开一点朝鲜的大门，就那么一点点。这事关体育。人们都热爱体育。”（完）
编译：靳怡雯 发稿：王燕焜
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