美国篮球明星罗德曼本周将访问朝鲜

(本文由路透中文网编译提供)

路透首尔12月16日 - 尽管张成泽事件在朝鲜(北韩)引发政治紧张局势，美国前NBA球星丹尼斯·罗德曼（Dennis Rodman）本周四仍将前往朝鲜。

“尽管眼下（朝鲜）有点麻烦，或者说有点混乱，但肯定是安全的，甚至比往常更需要文化或体育交流活动。”爱尔兰博彩公司Paddy Power 发言人史考特（Rory Scott）说。Paddy Power是罗德曼朝鲜之行的组织方。

罗德曼此前已两次前往朝鲜，曾作为贵宾与朝鲜领导人金正恩一起进餐，罗德曼称自己与金正恩建立了真正的友谊。

金正恩的姑父张成泽被判死刑并已执行，相当于朝鲜罕见地承认了政权内部的派系之争。韩国总统朴槿惠称朝鲜陷入“恐怖统治”时期。

预计罗德曼会对朝鲜国家篮球队进行四天的训练。他还打算明年1月带领由前NBA球星组成的团队重返朝鲜，在金正恩生日时举行篮球比赛。

“这是借体育名义精心安排的（活动），”史考特称，“丹尼斯将用几天时间训练朝鲜队，让他们为1月的比赛做好准备。”（完）