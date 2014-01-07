罗德曼第四次访朝 将举行篮球赛为金正恩庆生

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京1月6日（记者 Maxim Duncan） - 美国前NBA球星丹尼斯·罗德曼（Dennis Rodman）带着由NBA退役球员组成的球队周一抵达朝鲜，为朝鲜领导人金正恩庆祝生日。
这是罗德曼第四次前往朝鲜。他和他带领的球队在金正恩生日那天将在平壤举行篮球赛。周三（1月8日）据信是金正恩的生日，但从未得到官方证实。
罗德曼之前访朝期间曾作为贵宾与金正恩一起进餐，但在第三次访朝时他并未见到金正恩。罗德曼称他与金正恩建立了真正的友谊。
罗德曼表示，他不会干涉朝鲜的政治。
“大家总说朝鲜像个真正的共产主义国家，不能去该国，”罗德曼在北京首都机场对记者说。“我只知道一个事实，对我来说他是个很不错的人，”他说的是金正恩。
“不管他的政治意图是什么，都不关我的事，我只是个运动员，是一个想去那边为世界做点事的人，仅此而已，”他补充道。（完）
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