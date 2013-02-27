美国前NBA球星罗德曼访问朝鲜

(本文由路透中文网编译提供)

路透首尔2月26日 - 朝鲜官方电视台报导，美国退役篮球明星丹尼斯·罗德曼（Dennis Rodman）周二抵达朝鲜，将随哈林花式篮球队员一同拍摄一部电视短片。

今年51岁的罗德曼曾是五届NBA总冠军球队成员，但其以往经历毁誉参半。

朝鲜领导人金正恩据信是一名NBA篮球迷，在瑞士就学期间曾与从芝加哥公牛队到洛杉矶湖人队的众多NBA球星合影。

罗德曼平壤之行是由纽约一家电视片制作公司VICE出面组织。

“我认为我们多数都是第一次到这里，希望一切顺利，也希望孩子们喜欢这项运动，”罗德曼对朝鲜中央通讯社表示。

VICE表示，在这次为期一周的行程中，将为朝鲜儿童举办一次篮球训练营，并进行社区篮球赛。

该公司暗示金正恩可能参加其中一项活动，但这无法获得独立证实。

美国国务院副发言人Patrick Ventrell称，“我们不审查美国公民因私赴朝鲜旅行，至于这次与儿童篮球运动有关的私人旅行，我们不持立场。”

就在罗德曼一行抵达平壤之际，朝中社对美国再次发出挑战，称朝鲜别无选择，只能运用“军事力量”对其所谓的美国在制裁方面的“挑衅行为”作出回应。（完）