美国前NBA球星罗德曼访问朝鲜

马来西亚期市：棕榈油期货收跌1.7%创一周来最大，追随豆油跌势
路透吉隆坡4月7日 - 马来西亚棕榈油期货周五收低，创下一周来最大跌幅，追随豆油期货走势；豆油因全球大豆供应充足忧虑而下跌。
(本文由路透中文网编译提供)
路透首尔2月26日 - 朝鲜官方电视台报导，美国退役篮球明星丹尼斯·罗德曼（Dennis Rodman）周二抵达朝鲜，将随哈林花式篮球队员一同拍摄一部电视短片。
今年51岁的罗德曼曾是五届NBA总冠军球队成员，但其以往经历毁誉参半。
朝鲜领导人金正恩据信是一名NBA篮球迷，在瑞士就学期间曾与从芝加哥公牛队到洛杉矶湖人队的众多NBA球星合影。
罗德曼平壤之行是由纽约一家电视片制作公司VICE出面组织。
“我认为我们多数都是第一次到这里，希望一切顺利，也希望孩子们喜欢这项运动，”罗德曼对朝鲜中央通讯社表示。
VICE表示，在这次为期一周的行程中，将为朝鲜儿童举办一次篮球训练营，并进行社区篮球赛。
该公司暗示金正恩可能参加其中一项活动，但这无法获得独立证实。
美国国务院副发言人Patrick Ventrell称，“我们不审查美国公民因私赴朝鲜旅行，至于这次与儿童篮球运动有关的私人旅行，我们不持立场。”
就在罗德曼一行抵达平壤之际，朝中社对美国再次发出挑战，称朝鲜别无选择，只能运用“军事力量”对其所谓的美国在制裁方面的“挑衅行为”作出回应。（完）
编译：王凤昌 发稿：张家伟
路透吉隆坡4月7日 - 马来西亚棕榈油期货周五收低，创下一周来最大跌幅，追随豆油期货走势；豆油因全球大豆供应充足忧虑而下跌。
* 公布内容：中国3月CPI和PPI，工业增加值、投资和消费 * 公布时间：4月12日公布CPI和PPI，17日公布工业等数据 * 调查APP：CPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNCPI%3DECI PPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPPI%3DECI 工业 reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNIO%3DECI 投资 reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNUFAI%3DECI 消费 reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?R
路透上海4月7日 - 中国国家开发银行 周五公告，将于下周二(11日)招标发行 总额不超过260亿元人民币三期固息债，期限包括一年、三年和10年。 上述三期债中，一年和10年期为该行今年第四期 和第10期的增发债； 三年品种为新发债，所募资金用于易地扶贫搬迁贷款项目的资金投放，首场招标结束后，将 向工行、农行和中行追加发行总额不超过30亿元当期债券，用于商业银行柜台分销。 具体发行条款如下： 2017年第4/10期增发债；2017年第5期新发债 ------------------------------------------------------- 发行上限 1年：65亿；3年：45亿元；10年：120亿元 追加额度 3年：至多30亿元 期限/计息方式 1/3/10年固息 招标时间 4月11日9:30-10:30 招标方式 单一价格/利率（荷兰式）