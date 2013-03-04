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路透中文体育短讯 | 2013年 3月 4日 星期一 10:12 BJT

金正恩想与奥巴马通电话--罗德曼

退役NBA球星丹尼斯·罗德曼周日接受ABC采访时表示，朝鲜领导人金正恩称想与美国总统奥巴马通电话，并称朝鲜不想要战争。罗德曼表示，自己对金正恩说，他与奥巴马同是篮球球迷，这一点可以成为他们建立起友谊的基础。罗德曼上周访问朝鲜拍摄纪录片时与金正恩会面，并一同观战了一场篮球比赛。罗德曼对金正恩评价颇高，称其为“很酷的孩子”。路透
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