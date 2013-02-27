美国前NBA球星罗德曼访问朝鲜

美国导弹袭击令叙利亚空军基地遭到严重破坏--俄新社
路透莫斯科4月7日 - 俄新社周五引述叙利亚Shayrat空军基地一位工作人员的报道称，美国巡航导弹的打击对该基地造成“严重”破坏。
路透首尔2月26日 - 朝鲜官方电视台报道，美国退役篮球明星丹尼斯·罗德曼（Dennis Rodman）周二抵达朝鲜，将随哈林花式篮球队员一同拍摄一部电视短片。
今年51岁的罗德曼曾是五届NBA总冠军球队成员，但其以往经历毁誉参半。
朝鲜领导人金正恩据信是一名NBA篮球迷，在瑞士就学期间曾与从芝加哥公牛队到洛杉矶湖人队的众多NBA球星合影。
罗德曼平壤之行是由纽约一家电视片制作公司VICE出面组织。
“我认为我们多数都是第一次到这里，希望一切顺利，也希望孩子们喜欢这项运动，”罗德曼对朝鲜中央通讯社表示。
VICE表示，在这次为期一周的行程中，将为朝鲜儿童举办一次篮球训练营，并进行社区篮球赛。
该公司暗示金正恩可能参加其中一项活动，但这无法获得独立证实。
美国国务院副发言人Patrick Ventrell称，“我们不审查美国公民因私赴朝鲜旅行，至于这次与儿童篮球运动有关的私人旅行，我们不持立场。”
就在罗德曼一行抵达平壤之际，朝中社对美国再次发出挑战，称朝鲜别无选择，只能运用“军事力量”对其所谓的美国在制裁方面的“挑衅行为”作出回应。（完）
编译：王凤昌 发稿：张家伟
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