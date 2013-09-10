罗德曼希望借“篮球外交”打开美朝沟通之门

罗德曼说：“我非常希望这(比赛)能成为一个噱头，并从中赚取一大笔钱，但这与钱无关。这是关于让奥巴马和所有人敞开心扉的一种手段，你无需谈论政治。可以谈论世界上任何事。你可以在瑞士见他(金正恩)，在爱尔兰、在伦敦见他，只是见见他，甚至给他打个电话。这就是他想要的。”