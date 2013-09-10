罗德曼希望借“篮球外交”打开美朝沟通之门

美国白宫高官会见众议院温和及保守派共和党人 望重批医保法案
路透华盛顿4月3日 - 美国白宫高级官员周一会见了众议院温和及保守派共和党人，旨在重启废除并取代奥巴马医保(Obamacare)的计划。
路透纽约9月9日(记者 Jonathan Allen) - 美国NBA前球星丹尼斯·罗德曼希望“篮球外交”能打开朝鲜大门，或许能让朝鲜领导人金正恩和美国总统奥巴马进行对话。
罗德曼在周一的新闻发布会上表示，他计划训练一支朝鲜篮球队，并在明年1月与美国队进行一场表演赛。
罗德曼今年已经两度访问朝鲜。
罗德曼说：“我非常希望这(比赛)能成为一个噱头，并从中赚取一大笔钱，但这与钱无关。这是关于让奥巴马和所有人敞开心扉的一种手段，你无需谈论政治。可以谈论世界上任何事。你可以在瑞士见他(金正恩)，在爱尔兰、在伦敦见他，只是见见他，甚至给他打个电话。这就是他想要的。”
罗德曼今年2月的首次访朝就在该国举行第三次核试验之后不久。罗德曼在他返程时表示，金正恩希望奥巴马能给他打个电话。
白宫称美国与朝鲜有直接的沟通渠道，拒绝就罗德曼的信息作出直接回应。
罗德曼周一表示，他希望与金正恩进行首次电视采访。他说金正恩“想要改变”，称金正恩是他的朋友。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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