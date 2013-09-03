球星罗德曼将再次访朝 并非意在营救裴俊浩

克里姆林宫称俄国有开发银行与特朗普女婿的会议为常规商业行为
路透3月28日 - 俄罗斯克里姆林宫称，特朗普女婿库什纳(Jared Kushner)与俄罗斯国有开发银行Vnesheconombank之间的会议为常规商业交流。
路透新加坡9月3日（记者 James Pearson） - 美国NBA前球星丹尼斯·罗德曼（Dennis Rodman）周二将抵达平壤对朝鲜进行为期五天的访问，但他表示此行并没有与朝方磋商释放美国公民裴俊浩（Kenneth Bae）的计划。这是罗德曼今年第二次访问朝鲜。
外界一直揣测，罗德曼会寻求让朝方释放裴俊浩。裴俊浩被朝鲜以谋求颠覆朝鲜政权罪被判劳教15年。
“我去朝鲜不是为了磋商释放裴俊浩，”罗德曼在电话采访中对路透说。“我去那里只是再进行一次篮球外交活动。”
罗德曼这次访朝之行由爱尔兰博彩公司Paddy PowerPAP.I赞助。
“我来这里是想看看我的朋友（金正恩），我想谈谈篮球，”他在北京说道。北京通常是飞往平壤的中转地。
罗德曼今年早些时候的访朝之行遭到抨击，当时朝鲜威胁要对美国、韩国和日本发动导弹攻击。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
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