NBA球星罗德曼将再次访朝 并非意在营救美国公民裴俊浩

香港个股：腾讯控股对特斯拉汽车投资17.8亿美元，获得5%被动股权
路透3月28日 - 特斯拉汽车周二表示，中国科技巨头腾讯控股已对其投资17.8亿美元，获得5%的被动股权。 根据特斯拉提交的监管文件，截止3月24日，腾讯持有超过800万股特斯拉股票。(完) (编译 李春喜; 审校 于春红)
(本文由路透中文网编译提供)
路透新加坡9月3日 - 美国NBA前球星丹尼斯·罗德曼（Dennis Rodman）周二将抵达平壤对朝鲜进行为期五天的访问，但他表示此行并没有与朝方磋商释放美国公民裴俊浩（Kenneth Bae）的计划。这是罗德曼今年第二次访问朝鲜。
外界一直揣测，罗德曼会寻求让朝方释放裴俊浩。裴俊浩被朝鲜以谋求颠覆朝鲜政权罪被判劳教15年。
“我去朝鲜不是为了磋商释放裴俊浩，”罗德曼在电话采访中对路透说。“我去那里只是再进行一次篮球外交活动。”
罗德曼这次访朝之行由爱尔兰博彩公司Paddy Power 赞助。
“我来这里是想看看我的朋友（金正恩），我想谈谈篮球，”他在北京说道。北京通常是飞往平壤的中转地。
罗德曼今年早些时候的访朝之行遭到抨击，当时朝鲜威胁要对美国、韩国和日本发动导弹攻击。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
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路透迪拜3月28日 - 新加坡380-cst燃料油现货价差周二下滑，由于大量现货供应打压价格，而且卖家争相清理库存，多头未能使价差突破上日所及的近三周高点。
路透3月28日 - 多数东南亚股市周二收高，上周美国总统特朗普的医改议案受挫后，投资者将希望寄托于他的刺激计划上。 辉立证券泰国分支一位分析师称，至少直到美国联邦储备理事会(美联储/FED)下次会议，特朗普的政策行动将一直是关注焦点。 菲律宾股市 收高1.2%，创下3月13日以来最大单日百分比升幅，受工业和金融类股涨势带动。 菲律宾央行总裁泰谭柯周二称，披索依旧维持竞争力，可能将因海外持续汇回资金和国内业务流程外包(BPO)状况良好而获得支撑。 新加坡股市 收高1%，受金融和工业类股提振。 马来西亚股市 涨0.54%，受非必需性消费和电信类股涨势带动。 电信和工业类股带动泰国股市 涨0.4%。 越南股市 逆势下跌0.6%，受消费和金融类股跌势打压。 印尼股市因公众假期休市。