罗德曼唱生日歌为金正恩庆生

美国NBA前球星丹尼斯·罗德曼周三唱着“生日快乐歌”为朝鲜领导人金正恩庆祝生日，现场的朝鲜观众也跟随一起合唱。罗德曼带领由NBA退役球员组成的篮球队前往朝鲜首都平壤，举行篮球表演赛为金正恩庆祝生日。周三（1月8日）据信是金正恩的生日。这是罗德曼第四次访问朝鲜。路透