罗德曼唱生日歌为金正恩庆生

路透首尔1月8日 -美国NBA前球星丹尼斯·罗德曼周三唱着“生日快乐歌”为朝鲜领导人金正恩庆祝生日，现场的朝鲜观众也跟随一起合唱。罗德曼此前一天发表的关于在朝被捕美籍韩裔裴俊浩的言论引发争议。

罗德曼带领由NBA退役球员组成的篮球队前往朝鲜首都平壤，举行篮球表演赛为金正恩庆祝生日。周三（1月8日）据信是金正恩的生日，但一直未得到官方证实。

“刚开始就感觉像做梦，然后大家一起跟随合唱，随后气氛稍有缓和，但罗德曼似乎发自肺腑，”在平壤观看篮球赛的导游SimonCockerell说。他说的是罗德曼唱生日歌一事。

“这是意外，可能不是安排的，”他说。“金正恩面带笑容，但他似乎没有想到。”

Cockerell称，当金正恩和夫人出现时，现场的观众站起来欢呼长达六分钟。Cockerell所在公司KoryoTours带领一支旅游团观看了比赛。

这是罗德曼第四次访问朝鲜，他此前访朝时曾作为贵宾与金正恩共同进餐。罗德曼称自己与金正恩建立了真正的友谊。

罗德曼此前就此次访朝之行接受CNN采访时似乎认为，裴俊浩应当为自己当前的处境负责。

“如果你了解裴俊浩的所作作为……你了解他对朝鲜的所作所为吗？他为什么被拘禁在这个国家？”罗德曼说道。被问及此番言论是什么意思时，罗德曼则拒绝回应。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。