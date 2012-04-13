国际社会谴责朝鲜发射火箭

路透4月13日电---俄罗斯国际文传电讯社（Interfax）周五援引该国外交部未具名官员的话报导称，朝鲜发射火箭违反了联合国安理会限制使用弹道技术的决议。

俄罗斯之前曾敦促朝鲜放弃发射计划，指出不论该国出於何种目的，这都会违反联合国安理会决议，令推动恢复朝鲜核问题六方会谈的努力复杂化。

报导引述俄罗斯官员的话称，“联合国安理会第1874号决议要求朝鲜不能进行任何使用弹道火箭的发射活动，这项决议对军事和民用目的的发射活动均适用。”

八国集团（G8）的外交部长们周五对朝鲜发射远程火箭予以谴责，称该国此举违反联合国安理会的决议。

他们在华盛顿召开会议後发布声明称：“我们认为发射活动破坏地区和平和稳定，呼吁朝鲜不要再进行使用弹道导弹技术的发射或其他令朝鲜半岛局势恶化的活动。”

朝鲜已经证实，周五稍早火箭搭载的卫星未进入轨道。美国和韩国官员称，火箭发射几分钟後坠入大海。

韩国国防部一名官员称，韩国正持续搜寻残骇，并补充说朝鲜火箭发射是弹道导弹测试。

美国白宫指出，尽管朝鲜火箭发射失败，但其挑衅行为危及区域安全，并违反国际法。而美国在面临朝鲜挑衅时保持警戒，且完全信守维持区域盟国的安全。

日本政府发言人表示，朝鲜发射火箭是“极端挑衅行为”，危及日本的安全。（完）

编译：侯雪苹 发稿：程芳

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