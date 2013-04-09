俄罗斯称G8一致抵制朝鲜的“好战”行为

勒庞和马克龙料在法国第一轮选举中均赢得24%的选票--民调
路透3月31日 - Opinionway的民调显示，法国极右翼民族阵线主席玛琳娜·勒庞(Marine Le Pen)料将在法国总统第一轮选举中赢得24%的选票，下降一个百分点；马克龙料赢得24%的选票，下降一个百分点；菲永料赢得19%的选票，下降一个百分点。
路透莫斯科4月9日 - 俄罗斯周二表示，八国集团（G8）在抵制朝鲜近期的挑衅行为上达成共识，并敦促所有各方寻求外交途径缓和东北亚日益紧张的局势。
俄罗斯外交部发言人卢卡舍维奇（Alexander Lukashevich）称，俄罗斯与其伙伴国一样关切朝鲜半岛局势。八国集团外长定期会议将于4月10日和11日在伦敦召开。
“我们与他们（八国集团其他成员国）就抵制朝鲜当前的挑衅和好战行为达成一致，”卢卡舍维奇接受俄罗斯官方通讯社RIA采访时说。采访内容发布在俄罗斯外交部网站上。
“与此同时，我们决不能放弃政治和外交努力，而任何替代方案都会令东北亚面临深刻巨变的威胁，”他说道。
最近几日，朝鲜对美国和韩国的威胁力度强加，该国周二警告外国人离开韩国，以免遭受战争影响。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透3月31日 - Opinionway的民调显示，法国极右翼民族阵线主席玛琳娜·勒庞(Marine Le Pen)料将在法国总统第一轮选举中赢得24%的选票，下降一个百分点；马克龙料赢得24%的选票，下降一个百分点；菲永料赢得19%的选票，下降一个百分点。
路透约翰内斯堡3月31日 - 非洲人国民大会(简称：非国大，ANC)副秘书长Jessie Duarte周五称，南非总统祖马(Jacob Zuma)已进行内阁改组，任命一些有能力的官员。此次改组震惊金融市场，招致党内尖锐批评。
路透约翰内斯堡3月31日 - 南非共产党周五表示，公众应该采取严正行动避免财政部陷于腐败；此前总统祖马在深夜的内阁重组中撤换财长戈尔丹(Pravin Gordhan)；南非共产党为执政党非洲人国民大会(非国大/ANC)的盟友。