俄罗斯称G8一致抵制朝鲜的“好战”行为

路透莫斯科4月9日 - 俄罗斯周二表示，八国集团（G8）在抵制朝鲜近期的挑衅行为上达成共识，并敦促所有各方寻求外交途径缓和东北亚日益紧张的局势。

俄罗斯外交部发言人卢卡舍维奇（Alexander Lukashevich）称，俄罗斯与其伙伴国一样关切朝鲜半岛局势。八国集团外长定期会议将于4月10日和11日在伦敦召开。

“我们与他们（八国集团其他成员国）就抵制朝鲜当前的挑衅和好战行为达成一致，”卢卡舍维奇接受俄罗斯官方通讯社RIA采访时说。采访内容发布在俄罗斯外交部网站上。

“与此同时，我们决不能放弃政治和外交努力，而任何替代方案都会令东北亚面临深刻巨变的威胁，”他说道。

最近几日，朝鲜对美国和韩国的威胁力度强加，该国周二警告外国人离开韩国，以免遭受战争影响。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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