拉夫罗夫称俄罗斯认可美国对朝立场

中国贸易商接到官方指令 要求退回朝鲜煤炭--消息
路透新加坡4月10日 - 据中国丹东诚泰贸易有限公司一位贸易消息人士称，中国海关部门已发布官方指令，要求贸易公司退回他们从朝鲜运来的煤炭船货。丹东诚泰为最大的朝鲜煤炭买家。
路透莫斯科4月10日 - 国际文传电讯社报道称，俄罗斯外长拉夫罗夫周三表示，俄罗斯认可美国在朝鲜问题上的立场，但警告称，任何军事行动可能都会破坏平息半岛紧张局势的机会。
拉夫罗夫在伦敦与美国国务卿克里会晤时表示：“我们在朝鲜问题上与美国没有分歧。”
报道援引他的话称：“任何人都不应以军事演习吓唬他人。现在事态还有平息的可能。”。（完）
编译：靳怡雯 发稿：程芳
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路透新加坡4月10日 - 据中国丹东诚泰贸易有限公司一位贸易消息人士称，中国海关部门已发布官方指令，要求贸易公司退回他们从朝鲜运来的煤炭船货。丹东诚泰为最大的朝鲜煤炭买家。
美军上周向叙利亚一空军基地发射导弹，以报复美国及其盟友所谓叙利亚军队对平民进行的毒气攻击。叙利亚政府否认曾进行这样的毒气化武攻击。
路透4月10日 - 美国地质调查局(USGS)公布，周一菲律宾东南外海发生规模6.1级地震。 目前没有伤亡报告。 该地震发生在棉兰老岛南岛General Santos的东南以东236公里处。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)