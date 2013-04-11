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时事要闻 | 2013年 4月 11日 星期四 09:31 BJT

拉夫罗夫称俄罗斯认可美国对朝立场

路透莫斯科4月10日 - 国际文传电讯社报道称，俄罗斯外长拉夫罗夫周三表示，俄罗斯认可美国在朝鲜问题上的立场，但警告称，任何军事行动可能都会破坏平息半岛紧张局势的机会。

拉夫罗夫在伦敦与美国国务卿克里会晤时表示：“我们在朝鲜问题上与美国没有分歧。”

报道援引他的话称：“任何人都不应以军事演习吓唬他人。现在事态还有平息的可能。”。（完）

编译：靳怡雯 发稿：程芳

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