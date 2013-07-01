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时事要闻 | 2013年 7月 1日 星期一 12:29 BJT

朝鲜将与俄罗斯探讨重启六方会谈问题--报道

路透莫斯科6月29日 - 俄罗斯新闻社(RIA)报道称，朝鲜外务省第一副相金桂冠将在莫斯科会见俄罗斯高官。金桂冠是朝鲜核问题首席谈判官。

周二，金桂冠将会见俄罗斯副外长Vladimir Titov和Igor Morgulov，“作为重启六方会谈努力的一部分”。

2009年，朝鲜退出六方会谈。六方会谈参与各方还包括韩国、美国、日本、俄罗斯和中国。（完）

编译：李富强 发稿：王燕焜

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