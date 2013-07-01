朝鲜将与俄罗斯探讨重启六方会谈问题--报道

中国特使抵达韩国 讨论朝鲜可能进行核试验问题
路透首尔/东京4月10日 - 一名中国特使周一抵达韩国，将讨论朝鲜越来越不听劝阻的武器发展计划；在此同时，各界担忧朝鲜可能准备好进行新一轮核试验之际，一美国海军攻击舰队正前往此一地区。
路透莫斯科6月29日 - 俄罗斯新闻社(RIA)报道称，朝鲜外务省第一副相金桂冠将在莫斯科会见俄罗斯高官。金桂冠是朝鲜核问题首席谈判官。
周二，金桂冠将会见俄罗斯副外长Vladimir Titov和Igor Morgulov，“作为重启六方会谈努力的一部分”。
2009年，朝鲜退出六方会谈。六方会谈参与各方还包括韩国、美国、日本、俄罗斯和中国。（完）
编译：李富强 发稿：王燕焜
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