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货币新闻 | 2013年 4月 5日 星期五 19:52 BJT

东北亚情势：朝鲜要求俄罗斯考虑撤离驻朝使馆人员的可能性--俄使馆发言人

路透莫斯科4月5日 - 俄罗斯驻朝鲜(北韩)发言人周五透过电话称，因朝鲜半岛紧张局势升级，朝鲜已要求俄罗斯考虑撤离驻平壤使馆人员的可能性。

发言人Denis Samsonov称，俄罗斯正在对该要求作出评估，但现阶段不计划撤离人员，并且朝鲜首都未出现明显紧张迹象。(完)

(编译 艾茂林; 审校 孙茉莉)
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