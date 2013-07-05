俄罗斯敦促朝鲜共同为重启六方会谈铺路

(本文由路透中文网编译提供)

路透莫斯科7月4日 - 俄罗斯周四敦促朝鲜共同为恢复国际谈判铺路，并称朝鲜结束围绕核项目的僵局将带来经济上的好处。

俄罗斯外交部称，朝鲜外务省第一副相金桂冠（Kim Kye-Gwan）在莫斯科与俄罗斯两位副外长狄托夫（Vladimir Titov）和莫古洛夫（Igor Morgulov）分别进行了会谈。

俄外交部声明指出，俄罗斯强调了基于2005年9月19日声明中的共识，为缓解紧张局势以及为六方会谈迅速重启创造条件而共同努力的必要性。

这指的是2005年以无核化换取援助的协议。俄罗斯、美国以及其他国家称，朝鲜2006年开展的核试验及其铀浓缩项目违反了该协议。

由朝鲜、韩国、美国、日本、俄罗斯以及中国参加的六方会谈因朝鲜的退出而于2008年陷入停滞。中国官员称，金桂冠上个月在北京再次提出重启会谈。金桂冠和俄罗斯外交官周四都没有公开讲话。

俄罗斯的声明中提及为恢复六方会谈创造条件，看起来和美国的声明类似，美国要求将朝鲜采取行动证明其向裁军迈进作为会谈条件。

上述关于作出努力缓解紧张局势的呼吁暗示，如果朝鲜希望谈判，那么必须杜绝核试验和导弹发射等违反联合国安理会决议的行为。(完)