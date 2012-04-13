俄反对向朝鲜施加新制裁 呼吁各方保持克制

路透4月13日电---俄罗斯周五批评朝鲜发射火箭，但表示反对向该国施加新的制裁，并同中国一道呼吁有关各方保持克制。

俄罗斯外交部长拉夫罗夫在与中印官员交换意见後表示：“我们认为，实施新的制裁没有意义，不能解决当前的局势。”

他在联合新闻发布会上称，联合国安理会必须对朝鲜发射一事作出回应，但表示贸易制裁或军事危险将适得其反。

“我们讨论了朝鲜半岛的核问题和这次失败的火箭发射，我们认为仅通过政治和外交途径回应眼下的这些挑战是必要的，”他说道。

中国外交部长杨洁篪通过翻译称，中方对朝鲜发射火箭表示关切，并呼吁有关各方保持克制，维护朝鲜半岛的稳定。

联合国秘书长潘基文对朝鲜周五发射远程火箭亦予以谴责，称这直接违反了联合国安理会第1874号决议，对地区稳定造成威胁。（完）

编译：侯雪苹 发稿：程芳

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