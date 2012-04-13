俄反对向朝鲜施加新制裁 呼吁各方保持克制

中国国务院任命中投原董事长丁学东为国务院副秘书长
路透上海3月3日 - 中国人力资源和社会保障部网站周五刊登国务院任免通知，任命中国投资有限公司原董事长兼首席执行官丁学东为国务院副秘书长（正部长级），免去肖捷的国务院副秘书长职务。
路透4月13日电---俄罗斯周五批评朝鲜发射火箭，但表示反对向该国施加新的制裁，并同中国一道呼吁有关各方保持克制。
俄罗斯外交部长拉夫罗夫在与中印官员交换意见後表示：“我们认为，实施新的制裁没有意义，不能解决当前的局势。”
他在联合新闻发布会上称，联合国安理会必须对朝鲜发射一事作出回应，但表示贸易制裁或军事危险将适得其反。
“我们讨论了朝鲜半岛的核问题和这次失败的火箭发射，我们认为仅通过政治和外交途径回应眼下的这些挑战是必要的，”他说道。
中国外交部长杨洁篪通过翻译称，中方对朝鲜发射火箭表示关切，并呼吁有关各方保持克制，维护朝鲜半岛的稳定。
联合国秘书长潘基文对朝鲜周五发射远程火箭亦予以谴责，称这直接违反了联合国安理会第1874号决议，对地区稳定造成威胁。（完）
编译：侯雪苹 发稿：程芳
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