俄罗斯欢迎朝鲜弃核换粮决定

四分之一投资者预计未来一年至少有一国退出欧元区--调查
路透柏林2月28日 - 周二公布的调查显示，越来越多的投资者预计欧元区将在未来数月失去至少一个成员国，蔓延风险料比2012/13年债务危机高峰期间更甚。
路透莫斯科3月1日电---俄罗斯周四对朝鲜暂停核计划，换取美国粮食援助的决定表示欢迎，称朝鲜与美国的协议向恢复六方会谈迈进了一步。
俄罗斯外交部在声明中表示：“我们欢迎朝鲜有关暂停核试验、远程导弹试射及铀浓缩活动的决定。”
俄罗斯和中国敦促朝鲜重返六方会谈，但美国、日本和韩国均强调，朝鲜需在重返谈判前显示去核化的诚意。
美国和朝鲜最新达成的意外突破性协议可能为六方会谈的重启铺路。
俄罗斯的声明称，俄罗斯去年春天曾敦促朝鲜采取类似措施。
“六方会谈与会者的这些努力……让我们逐渐接近离重启会谈。”（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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