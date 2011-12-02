俄罗斯敦促朝鲜终止铀浓缩等核活动

特朗普称美国上诉法院有关入境禁令的裁决是“政治性决定”
路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
路透莫斯科12月1日电（记者 Thomas Grove）---俄罗斯周四敦促朝鲜终止铀浓缩计划，并允许联合国原子能检察人员再次进入朝鲜，为国际对话奠定基础。
俄罗斯呼吁国际原子能总署(IAEA)检察官检查朝鲜核项目，是否如该国宣称的完全出於和平目。
"朝鲜持续进行铀浓缩只会引发国际社会严重忧虑。"俄罗斯外交部在其网站上发表的声明称。
"我们呼吁朝鲜宣布终止铀浓缩等所有核活动，并邀请IAEA专家检查其位於宁边的铀浓缩设施。"
声明称，终止铀浓缩等核活动并邀请IAEA检察人员入朝核查，将"为六方会谈的重启创造良好条件"。
俄罗斯反复敦促朝鲜遵守联合国安理会决议和2005年去核化条约，并警告美国和韩国，过於激进的态度将适得其反。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
华盛顿州和明尼苏达州对特朗普上述禁令提出上诉后，美国第九巡回上诉法院作出如上裁决。美国最高法院可能决定本案的最终结果。(完)
路透华盛顿2月9日 - 美国白宫周四表示，总统特朗普打算在未来几周内宣布里根时代以来最为雄心勃勃的税改计划。这一消息推动美股和美元上涨，因市场寄望于公司税率能够调降。