俄罗斯敦促朝鲜遵守安理会决议

(本文由路透中文网编译提供)

路透莫斯科1月23日 - 俄罗斯周三敦促朝鲜遵守有关核试验及导弹项目的禁令。朝鲜上月试射火箭的行为促使联合国安理会通过新决议，扩大对朝鲜的制裁范围。

俄罗斯外长拉夫罗夫的讲话增加了朝鲜遵守安理会决议的压力，决议禁止朝鲜进行新的弹道导弹和核试验。

他表示，“我们希望邻国朝鲜留心国际社会的声音，回到合作的道路上来......为此，朝鲜需要遵守联合国安理会决议的要求。”

安理会周二一致通过决议，谴责朝鲜违反之前的规定并扩大了现有的制裁。朝鲜回应称将扩大军力和核能力。

俄罗斯经常为朝鲜打圆场，呼吁美国和韩国克制好战行为，称这些行为将适得其反。但俄罗斯对违反安理会决议的行为感到不满。（完）