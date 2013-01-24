俄罗斯敦促朝鲜遵守安理会决议

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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(本文由路透中文网编译提供)
路透莫斯科1月23日 - 俄罗斯周三敦促朝鲜遵守有关核试验及导弹项目的禁令。朝鲜上月试射火箭的行为促使联合国安理会通过新决议，扩大对朝鲜的制裁范围。
俄罗斯外长拉夫罗夫的讲话增加了朝鲜遵守安理会决议的压力，决议禁止朝鲜进行新的弹道导弹和核试验。
他表示，“我们希望邻国朝鲜留心国际社会的声音，回到合作的道路上来......为此，朝鲜需要遵守联合国安理会决议的要求。”
安理会周二一致通过决议，谴责朝鲜违反之前的规定并扩大了现有的制裁。朝鲜回应称将扩大军力和核能力。
俄罗斯经常为朝鲜打圆场，呼吁美国和韩国克制好战行为，称这些行为将适得其反。但俄罗斯对违反安理会决议的行为感到不满。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。