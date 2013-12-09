朝鲜官方宣布解除张成泽职务并开除出党（更新版）

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路透首尔12月9日(记者 Ju-min Park/Jack Kim)

-朝鲜周一正式宣布，金正恩的姑父张成泽因贪污、生活腐化堕落、吸毒等犯罪行为被解除职务，证实了这名朝鲜曾经的“二号人物”已经垮台。

此前，韩国媒体曾报道，张成泽的一名亲信寻求韩国的庇护。

韩国YTN电视台和韩国《京乡新闻》(KyunghyangShinmun)周五援引消息人士的话报道称，这名此前负责为张成泽掌管资金的亲信目前身在中国某地，处于韩国官员的保护下。

朝中社的报道称，在朝鲜劳动党中央政治局周日召开会议期间，张成泽被免除所有职务，并被开除出党。金正恩出席并“指导”此次会议。

有关张成泽的图片和视频已被抹去，专家表示，朝中社的数据库已经无法查找到张成泽的名字。

朝中社的报道称：“张成泽及其追随分子的罪行超出想象，给我们党和革命带来巨大危害。”但报道未提到张成泽是否被捕或被起诉。

报道也未提及张成泽叛逃的亲信，如果证实，这将是朝鲜15年来最严重的一起叛逃事件。

朝鲜媒体广泛报道了劳动党解除张成泽职务的决定，朝鲜官方的《劳动新闻》周一也在头版位置对此做了报道。此前，朝鲜媒体几乎从不报道官员被免职的消息。

一名与平壤有密切联系的消息人士对路透表示，金正恩的姑姑，即张成泽的妻子没有陷入麻烦。

上周，一名韩国官员表示，张成泽很可能还活着，且人身没有危险，他的妻子也一样。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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