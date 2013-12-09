更新版 1-朝鲜官方宣布解除张成泽职务并开除出党

美国热股：百胜中国公布第一季同店销售小幅增长，盘初股价暴涨逾11%
路透4月6日 - 百胜中国公布第一季同店销售稍稍增长，得益于外卖需求跳升和必胜客品牌业绩的改善。 百盛中国股价周四盘初暴涨11.4%，报31.38美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
(本文由路透中文网编译提供) （新增更多内容）
路透首尔12月9日(记者 Ju-min Park/Jack Kim) -朝鲜周一正式宣布，金正恩的姑父张成泽因贪污、生活腐化堕落、吸毒等犯罪行为被解除职务，证实了这名朝鲜曾经的“二号人物”已经垮台。
此前，韩国媒体曾报道，张成泽的一名亲信寻求韩国的庇护。
韩国YTN电视台和韩国《京乡新闻》(Kyunghyang Shinmun)周五援引消息人士的话报道称，这名此前负责为张成泽掌管资金的亲信目前身在中国某地，处于韩国官员的保护下。
朝中社的报道称，在朝鲜劳动党中央政治局周日召开会议期间，张成泽被免除所有职务，并被开除出党。金正恩出席并“指导”此次会议。
有关张成泽的图片和视频已被抹去，专家表示，朝中社的数据库已经无法查找到张成泽的名字。
朝中社的报道称：“张成泽及其追随分子的罪行超出想象，给我们党和革命带来巨大危害。”但报道未提到张成泽是否被捕或被起诉。
报道也未提及张成泽叛逃的亲信，如果证实，这将是朝鲜15年来最严重的一起叛逃事件。
朝鲜媒体广泛报道了劳动党解除张成泽职务的决定，朝鲜官方的《劳动新闻》周一也在头版位置对此做了报道。此前，朝鲜媒体几乎从不报道官员被免职的消息。
一名与平壤有密切联系的消息人士对路透表示，金正恩的姑姑，即张成泽的妻子没有陷入麻烦。
上周，一名韩国官员表示，张成泽很可能还活着，且人身没有危险，他的妻子也一样。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
路透4月6日 - 百胜中国公布第一季同店销售稍稍增长，得益于外卖需求跳升和必胜客品牌业绩的改善。 百盛中国股价周四盘初暴涨11.4%，报31.38美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
路透迪拜4月6日 - 新加坡陆上燃料油库存下降，支撑周四市场人气 ，也提振了买兴并带动380-cst燃料油的现货升水达到五周高位。 最新的官方数据显示，4月5日止当周新加坡陆上燃料油库存连续第二 周下降，较前一周下降7%或27.6万吨，降至352万吨。 而且这还是在过去一周新加坡净进口量跳升146%至四周高位120万吨 的情况下发生的。 贸易商表示，船货进入浮式存储设施的趋势也是库存下降的一个原因 。 4月5日止当周新加坡对中国的燃料油净出口量飙升至至少2015年12月 来的高位，达到59.9万吨。 普氏窗口周四的买价/卖价之比升至24：18，显示买兴增长。 周四有12艘船货、供给20万吨380-cst燃料油成交，还有8万吨180-cs t燃料油成交。 4月初以来总计成交了106万吨380-cst燃料油。 至1000 GMT，洲际交易所380-cst燃料油跨月价差的买兴有所下降， 市场的结构大体与前一日相同。 380-cst
路透圣彼得堡4月6日 - 路透目击者称，周四听到一圣彼得堡住宅建筑内发出巨大爆炸声，这里距今日稍早该市发现爆炸物的地点较为接近。