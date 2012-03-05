朝鲜再次威胁对韩国发动“圣战”

韩国检方增加对三星集团领导人李在镕的起诉指控
路透首尔2月17日 - 韩国特别检察官办公室表示，三星集团领导人李在镕除了先前涉嫌行贿的罪名，检方计划增加更多起诉指控。李在镕之前已被指控在政府2015年支持三星两家关联公司合并案中涉嫌行贿。
路透首尔3月4日电（记者 Sung-won Shim）---平壤周日举行大型集会，威胁对韩国展开“圣战”。而就在几天前，朝鲜刚刚与美国达成协议，朝鲜承诺暂停核试验并允许联合国核查人员重返朝鲜。
约15万人周日在平壤集会，高喊口号，宣称要“消灭”韩国总统李明博等“卖国贼”，指控韩国方面诽谤朝鲜新领导人金正恩，并与美国举行军演。
抗议者包括许多军人和学生，高喊“打倒李明博”和“保卫最高领袖金正恩”等口号。
朝鲜国家电视台对此进行了实况转播，这似乎是金正恩上台後最大规模的一次集会。
朝鲜人民军总参谋长李英浩宣读朝鲜军方声明，再次威胁对韩国发动“圣战”。
声明称：“朝鲜人民军最高司令部再次庄严宣告，将发动圣战，消灭卖国贼。”
此次集会以军事化游行结束，抗议者挥动巨幅标语和旗帜，人群中阵阵欢呼声。
朝鲜官方媒体近日抨击李明博和韩国军方领导人，指责其允许一部队张贴金正日和金正恩父子肖像并写上侮辱性语言。（完）
编译：李富强 发稿：朱淑珍
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