朝鲜再次威胁对韩国发动“圣战”

路透首尔3月4日电（记者 Sung-won Shim）---平壤周日举行大型集会，威胁对韩国展开“圣战”。而就在几天前，朝鲜刚刚与美国达成协议，朝鲜承诺暂停核试验并允许联合国核查人员重返朝鲜。

约15万人周日在平壤集会，高喊口号，宣称要“消灭”韩国总统李明博等“卖国贼”，指控韩国方面诽谤朝鲜新领导人金正恩，并与美国举行军演。

抗议者包括许多军人和学生，高喊“打倒李明博”和“保卫最高领袖金正恩”等口号。

朝鲜国家电视台对此进行了实况转播，这似乎是金正恩上台後最大规模的一次集会。

朝鲜人民军总参谋长李英浩宣读朝鲜军方声明，再次威胁对韩国发动“圣战”。

声明称：“朝鲜人民军最高司令部再次庄严宣告，将发动圣战，消灭卖国贼。”

此次集会以军事化游行结束，抗议者挥动巨幅标语和旗帜，人群中阵阵欢呼声。

朝鲜官方媒体近日抨击李明博和韩国军方领导人，指责其允许一部队张贴金正日和金正恩父子肖像并写上侮辱性语言。（完）

编译：李富强 发稿：朱淑珍

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。