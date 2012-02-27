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路透中文国际短讯 | 2012年 2月 27日 星期一 10:23 BJT

朝鲜威胁对韩美发动圣战

朝鲜国防委员会周六发表声明，威胁将发动“圣战”，回应韩国和美国的联合军演计划，称决心阻止美国对其强加政治意愿。一天前，朝鲜刚与美国进行了谈判，为金正恩上台後首次。朝中社引述声明称：“既然有人对我们宣战，朝鲜军队和人民决心通过朝鲜式圣战予以反击。”路透

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