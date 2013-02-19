欧盟决定扩大对朝鲜的制裁范围

路透布鲁塞尔2月18日 - 欧盟各国政府周一就强化对朝鲜制裁，限制其贸易能力达成共识。朝鲜上周进行了核试验。

欧盟外交官称，制裁扩大了联合国安理会1月批准通过的制裁措施，并新增阻止朝鲜公债、黄金、贵金属、钻石交易的措施。

德国外长威斯特威勒(Guido Westerwelle)在布鲁塞尔与欧盟各国外长会晤时表示：“我们推动强化制裁。这是对核项目的回应，核项目不仅威胁地区安全，也会威胁到整个世界的安全架构。”

新制裁禁止向朝鲜出口用于弹道导弹的组件，例如在弹道导弹相关系统中使用的某种铝。

朝鲜上周进行了自2006年来的第三次核试验，此举招致国际社会的普遍谴责。

朝鲜的银行也被禁止在欧盟开设新的分支机构，欧洲银行也不能在朝鲜开设新分行。外交人士无法透露是否有朝鲜银行在欧盟设有分支机构。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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